Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Заря и Мариуполь разошлись миром, не забив голов

Комментариев: 0
Заря и Мариуполь оставили ворота "сухими".
Заря и Мариуполь сыграли вничью
Заря и Мариуполь сыграли вничью
ФК Заря

Заря - Мариуполь 0:0

Заря: Шевченко - Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко - Иванисеня - Кочергин (Кабаев, 86), Юрченко, Леднев (Громов, 80) - Будковский, Русин

Мариуполь: Худжамов - Кирюханцев, Яворский (Топалов, 46), Чоботенко, Быков - Чех (Тищенко, 82), Федорчук - Чурко, Мишнев, Корниенко - Вакула (Горбунов, 90+1)

Предупреждения: Будковский, Тымчик, Михайличенко, Иванисеня - Федорчук, Быков

Удаления: Будковский, 40 (повторное предупреждение) - Федорчук, 32 (повторное предупреждение)

Поделись:
Теги: Мариуполь, Заря, УПЛ, чемпионат Украины по футболу
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь