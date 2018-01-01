Заря и Мариуполь разошлись миром, не забив голов
Заря и Мариуполь оставили ворота "сухими".
Заря - Мариуполь 0:0
Заря: Шевченко - Тымчик, Вернидуб, Абу Ханна, Михайличенко - Иванисеня - Кочергин (Кабаев, 86), Юрченко, Леднев (Громов, 80) - Будковский, Русин
Мариуполь: Худжамов - Кирюханцев, Яворский (Топалов, 46), Чоботенко, Быков - Чех (Тищенко, 82), Федорчук - Чурко, Мишнев, Корниенко - Вакула (Горбунов, 90+1)
Предупреждения: Будковский, Тымчик, Михайличенко, Иванисеня - Федорчук, Быков
Удаления: Будковский, 40 (повторное предупреждение) - Федорчук, 32 (повторное предупреждение)
Полная версия правил