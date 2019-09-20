Днепр-1 - Карпаты 2:0 видео голов и обзор матча УПЛ

Владислав Супряга дважды поразил ворота соперника.

Днепр-1 - Карпаты: видео голов СК Днепр-1

В матче восьмого тура чемпионата Украины СК Днепр-1 на своем поле обыграл львовские Карпаты со счетом 2:0.

Дублем в этом поединке отличился Владислав Супряга, который выступает в Днепре-1 на правах аренды.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Днепр-1 - Карпаты:

Днепр-1 - Карпаты 2:0

Голы: Супряга, 27, 71 (пен.)

Днепр-1: Юрчук - Сафронов, Лопыренок, Логинов, Полевой - Кравченко - Чичиков, Когут (Булеца, 80), Снижко (Батагов, 69), Назаренко - Супряга (Кулиш, 90).

Карпаты: Пидкивка - Мартинс, Халл, Ковтун, Дубинчак - Клец, Вакуленко (Вакуленко, 85) - Якимец (Кириленка, 64), Понде, Дженнингс - Бойчук (Козак, 85).

Предупреждения: Когут, Полевой, Кравченко - Вакуленко, Понде.