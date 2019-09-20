Супряга сможет сыграть за Днепр-1 в матче против Динамо

Руководство киевлян позволило игроку выйти на поле.

Нападающий Днепра-1 Владислав Супряга рассказал, что сможет сыграть против Динамо в матче чемпионата Украины.

“Чувствую себя прекрасно, хотя и не мог играть долгое время из-за травмы. Рад, что сумел сегодня забить, причем дважды, но главное, что эти голы принесли команде победу.

Я смогу сыграть против киевлян - руководство Динамо разрешило мне выйти на поле в этом матче, и я этому очень рад“, - приводит слова Супряги официальный сайт Днепра-1.

Отметим, что Супряга дважды поразил ворота Карпат и принес своей команду победу в матче восьмого тура УПЛ.

Напомним, Супряга - игрок киевского клуба, который находится в Днепре-1 на правах аренды. В составе Днепра-1 есть еще один арендованный у Динамо игрок - Сергей Булеца. Пока неизвестно, сможет ли он сыграть в матче против киевлян.

Матч Динамо - Днепр-1 состоится 29-го сентября в Киеве. Стартовый свисток - в 17:00 по киевскому времени.

Ранее главный тренер Мариуполя сообщил, что клуб должен заплатить огромные деньги, чтобы арендованные у Шахтера игроки смогли сыграть против “горняков“.