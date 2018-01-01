Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Санжар: Лишь один раз выбрался в город

Комментариев: 0
Главный тренер Карпат про адаптацию в клубе.
Роман Санжар
Роман Санжар
УПЛ

Главный тренер Карат Роман Санжар рассказал о начальном этапе своей карьеры в львовском клубе.

Читай также: Санжар дебютировал во главе Карпат с победы над Ворсклой

“Ощущение самые положительные: все нравится, город и клуб. Да, у меня мало времени, так много работы, я за этот период лишь один раз выбрался в город - очень понравился центр. В быту проблем нет.

У меня есть определенное видение футбола, но я во Львове непродолжительное время. Мои подопечные работали с другими тренерами, которые наигрывали другие схемы, надо учитывать.

Читай также: Степаненко рассказал о штрафах в Шахтере

Пока ребята не до конца понимают, что мы от них требуем. Поэтому и получилось, что в оборонной фазе они располагались правильно, а в атакующей, скажем так, играли не совсем так, как мы их просили.

Ни о котором карт-бланш в команде и речи не было - я даже не думал об этом. Мы уверены в своих силах. А там - будет, как будет“, - приводит слова Санжара официальный сайт УПЛ.

Напомним, что Роман Санжар возглавил Карпаты в начале сентября.

Поделись:
Теги: Роман Санжар, Карпаты, УПЛ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь