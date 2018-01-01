Санжар: Лишь один раз выбрался в город

Главный тренер Карпат про адаптацию в клубе.

Главный тренер Карат Роман Санжар рассказал о начальном этапе своей карьеры в львовском клубе.

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“Ощущение самые положительные: все нравится, город и клуб. Да, у меня мало времени, так много работы, я за этот период лишь один раз выбрался в город - очень понравился центр. В быту проблем нет.

У меня есть определенное видение футбола, но я во Львове непродолжительное время. Мои подопечные работали с другими тренерами, которые наигрывали другие схемы, надо учитывать.

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Пока ребята не до конца понимают, что мы от них требуем. Поэтому и получилось, что в оборонной фазе они располагались правильно, а в атакующей, скажем так, играли не совсем так, как мы их просили.

Ни о котором карт-бланш в команде и речи не было - я даже не думал об этом. Мы уверены в своих силах. А там - будет, как будет“, - приводит слова Санжара официальный сайт УПЛ.

Напомним, что Роман Санжар возглавил Карпаты в начале сентября.