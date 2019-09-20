Дуэлунд: Была небольшая операция несколько дней назад

Хавбэк отметил, что в скором времени вернется в строй.

Полузащитник киевского Динамо Миккель Дуэлунд прокомментировал первый матч группового этапа Лиги Европы против Мальме, а также рассказал о своем состоянии здоровья.

"Надеюсь, все болельщики Динамо счастливы после игры с Мальме. "Бело-синие" добыли столь важную победу и стартовали в Лиге Европы с тремя очками.

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Что касается меня, то была небольшая операция несколько дней назад. Все прошло очень хорошо. Я вернусь очень скоро. Не могу дождаться, чтобы увидеть всех снова, и, конечно, когда смогу играть. Я очень по этому соскучился", - цитирует Дуэлунда пресс-служба Динамо.

Ранее сообщалось, что у Миккеля Дуэлунда произошел рецидив травмы.

Напомним, Динамо обыграло Мальме со счетом 1:0. Смотрите видео гола и обзор этого поединка.