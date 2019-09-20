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Олимпик по дороге во Львов оказал помощь жертвам ДТП

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Представители команды оставались с пострадавшими до прибытия скорой помощи и полиции.
Олимпик оказал помощь жертвам ДТП
Олимпик оказал помощь жертвам ДТП
twitter.com/fcolympic_don

Донецкий Олимпик отправился во Львов на матч восьмого тура чемпионата Украины против Львова.

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Как сообщает пресс-служба клуба, по дороге команда помогла участникам дорожно-транспортного происшествия. Врач Олимпика Юрий Кривенко оказал первую медицинскую помощь пострадавшим, а представители клуба предоставили им теплые вещи и угостили чаем.

До приезда скорой помощи и полиции Олимпик оставался с жертвами ДТП, после этого команда продолжила путь во Львов.

Ранее сообщалось, что чемпион НБА попал в жуткое ДТП.

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Теги: Олимпик, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, вне игры, ДТП
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