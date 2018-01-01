Стали известны сроки восстановления Кадири

Футболист пропустил матч против Мальме из-за травмы.

В преддверии матча первого тура группового этапа Лиги Европы против шведского Мальме стало известно, что полузащитник Динамо Мохаммед Кадири получил травму.

Как сообщил главный тренер киевлян Алексей Михайличенко, из-за повреждения футболист пропустит около месяца.

Напомним, Кадири перешел в Динамо в летнее трансферное окно из венской Аустрии на правах свободного агента.

В этом сезоне на счету ганского футболиста четыре матча, в которых он отметился одной результативной передачей.

Напомним, Динамо минимально обыграло Мальме в стартовом матче Лиги Европы. Сморите также видео гола и обзор матча Динамо - Мальме.