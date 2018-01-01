Такое решение было принято в целях безопасности.

Украинские болельщики не смогут посетить матч Сербия - Украина в рамках отбора на Евро-2020, сообщает УАФ.

Решение не реализовывать билеты на выездной поединок было принято в целях безопасности и во избежание конфликтных ситуаций между болельщиками команд.

Отметим, что в соответствии с этой договоренностью первая встреча команд, проходившая во Львове 7 июня, прошла без сербских болельщиков.

Напомним, матч Сербия - Украина состоится 17 ноября в Белграде.

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