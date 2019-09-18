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Николай Несенюк: Мне стыдно, что в нашей национальной команде некому играть

Комментариев: 2
Глава департамента Динамо по работе со СМИ выступил против натурализации игроков.
Николай Несенюк
Николай Несенюк
Фк Динамо Киев

Глава департамента Динамо по работе со СМИ Николай Несенюк поделился своим мнением о натурализации футболистов.

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“Марлос сделал игру с Литвой, и практически сделал ее с Нигерией, когда вышел на замену. Мы все это видели, он был лучшим на поле. Объективное мнение.

Но мы 20 лет вкладывали деньги во все наши национальные команды, в инфраструктуру, писали отчеты и принимали программы, но в итоге вырастили Марлоса. Я всех вас с этим поздравляю.

20 лет назад я спрашивал: зачем нам эти иностранцы? Был ответ: мы не можем ждать, нам нужен результат сейчас, пусть подрастут. Так уже 20 лет прошло, уже на пенсию ушли те, что должны были подрасти. Где они?

Проблема не в Марлосе, а в том, что мы этому радуемся. Нам не стыдно. А мне стыдно, что в нашей национальной команде некому играть, что Марлос лучший в сборной“, — сказал Несенюк в интервью передачи ТаТоТаке.

Напомним, что ранее Несенюк выступал против натурализации Марлоса.

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Комментариев (2)
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VinsBad    18.09.2019, 19:01
Оценка:  0
VinsBad
Кто это вообще такое? Откуда оно вылезло?
Духовный_скреп    18.09.2019, 18:55
Оценка:  0
Духовный_скреп
Хороший специалист в Дынаме))))Х...й его знает,шо сказал..В нынешнем Динамо все такие спецы.Зато сердце динамовское))))
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