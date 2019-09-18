Степаненко рассказал о штрафах в Шахтере

Полузащитник Шахтера рассказал, что самый крупный штраф - за пропуск тренировки.

Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко рассказал о штрафах в команде.

“Самый маленький штраф - минута опоздания, это 20 долларов. Самый большой штраф - если ты пропустил тренировку, то 2 000 долларов. Есть колебания по этим ценам.

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Бывает, команда улетела на матч, кто-то остается, травмированные должны приехать на восстановительные процедуры. Вот если ты их пропустил, должен заплатить. Желтая, красная карточка за неправильное поведение - кому-то подзатыльник дал или судье напихал - это все оплачивается.

У нас есть GPS-датчики. Раньше еще были штрафы за то, что кто-то забыл надеть этот датчик, кто не включил, кто не заполнил какую-то анкету. Бразильцы попадали на хорошие деньги, я как бухгалтер был“, - сказал Степаненко в интервью YouTube-каналу От души в душу.

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