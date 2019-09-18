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Степаненко: Селезнев любит падать

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Украинский футболист поделился мнением, кого считает умелым симулянтом.
Тарас Степаненко
Тарас Степаненко
Getty Images

Украинский полузащитник донецкого Шахтера рассказал, кого считает главным симулянтом в футболе.

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“Селезнев любит падать. Он нападающий, это нормально для него, он любитель в штрафной от каждого касания упасть. Пенальти он много забил, значит, правильно все делает.

Довелось играть с Роналду, он тоже постоянно. До него дотронешься — он падает. Причем он это делает так, что все судьи постоянно свистят. Они его оберегают.

Видели, как Стерлинг, какой нам пенальти поставили с Манчестер Сити, он сам крота зарыл, потом 0:6 увезли мы. Еще Караваев. Бежит, постоянно падает, орет, будто ему ногу оторвали. Саня, давай исправляйся“, - сказал Степаненко в эфире программы От души в душу.

Напомним в среду, 18-го сентября, Шахтер примет Манчестер Сити на стадии группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что онлайн трансляцию поединка можете посмотреть на Спортbigmir)net.

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Теги: Тарас Степаненко, Шахтер, Селезнев, Караваев, УПЛ, футбол
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Комментариев (1)
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anna-31@    18.09.2019, 14:28
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anna-31@
Селезнев.Степаненко любил гадить!
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