Степаненко: Селезнев любит падать

Украинский футболист поделился мнением, кого считает умелым симулянтом.

Украинский полузащитник донецкого Шахтера рассказал, кого считает главным симулянтом в футболе.

Читай также: Гвардиола: Стиль игры Шахтера - быстрый пас и контратаки

“Селезнев любит падать. Он нападающий, это нормально для него, он любитель в штрафной от каждого касания упасть. Пенальти он много забил, значит, правильно все делает.

Довелось играть с Роналду, он тоже постоянно. До него дотронешься — он падает. Причем он это делает так, что все судьи постоянно свистят. Они его оберегают.

Видели, как Стерлинг, какой нам пенальти поставили с Манчестер Сити, он сам крота зарыл, потом 0:6 увезли мы. Еще Караваев. Бежит, постоянно падает, орет, будто ему ногу оторвали. Саня, давай исправляйся“, - сказал Степаненко в эфире программы От души в душу.

Напомним в среду, 18-го сентября, Шахтер примет Манчестер Сити на стадии группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что онлайн трансляцию поединка можете посмотреть на Спортbigmir)net.