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Соль: Мы можем бороться за чемпионство

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Нападающий киевского клуба поделился о мнение про борьбу за чемпионство.
Фран Соль
Фран Соль
ФК Динамо Киев

Нападающий киевского Динамо Фран Соль выразил уверенность, что столичный клуб может бороться с Шахтером.

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“У нас хороший потенциал, чтобы стать чемпионами. Часто мы видим более слабые команды, которые становятся более жесткими в матчах с Динамо и Шахтером. Мы должны обыгрывать не только горняков, но и более слабые команды“, - сказал испанский нападающий в интервью XSPORT VLOG.

Футболист поделился мнением про тренерскую работу Александра Михайличенка.

“Михайличенко хочет донести нам, что нужно играть быстрее, в два касания. Это пока единственное отличие, которое я увидел.

Когда он пришел, он сказал играть так быстро, как мы можем. И каждое занятие на тренировке – это как соревнование. Всегда есть победитель и проигравший“, - утверждает Фран Соль.

Следующая игра Динамо состоится в четверг, 19-го сентября, против Мальме в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

Начало матча в 19:55 по киевскому времени.

Отметим, что матч Динамо - Мальме обслужат арбитры из Македонии.

Напомним, что Cпортbigmir)net будет проводит онлайн трансляцию матча Динамо - Мальме.

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Теги: Фран Соль, Динамо Киев, Александр Михайличенко, Шахтер
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