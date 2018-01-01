Вернидуб: Жалею, что не ушел из Зари раньше

Украинский специалист раскритиковал руководство луганского клуба.

Бывший тренер Зари Юрий Вернидуб признался, что хотел покинуть команду еще в 2017 году.

“Впервые вопрос об уходе из Зари назрел еще в 2017 году, когда мы выиграли бронзу чемпионата Украины. Не буду выносить сор из избы, но у меня тогда был конфликтный момент. Отчасти можно сравнить с бронзовой Полтавой: там тоже много обещали, но не выполнили, поэтому они сейчас и находятся в такой ситуации.

У нас тогда все сделали вид, что третье место - это в порядке вещей. Вот тогда у меня появилось первое желание и я жалею, что не ушел. Тем более у меня и контракт тогда заканчивался. Это мне будет уроком на всю жизнь.

А второй момент, когда мы через год не прошли в группу Лиги Европы, уступив Лейпцигу. Такая сложные команда и игра нас ждали. Хотя в первом матче, играя дома, уже на 16-й минуте Леднева удалили, но мы устояли“, - начал Вернидуб.



Специалист отметил, что перед ответной игрой с немецкой командой он готов был уйти из Зари, но после уговоров президента клуба передумал.

Перед ответным поединком уже в Лейпциге возник еще один конфликт. Не хочу углубляться. Тем не менее, мы хорошую игру показали. Обидно, что в конце из-за пенальти 2:3 проиграли.

Я тогда тоже был конкретно готов и на пресс-конференции сказал, что любой тренер должен отвечать за свои слова. Задача была попасть в групповой этап, но мы не прошли. Думаю, будет правильно, если я должен подать в отставку. Хотя сразу по приезду в Киев мы встретились с президентом клуба, поговорили.

Я жалею, что поддался на эти уговоры, потому что это было неправильно: если решение принял, то нужно воплощать в жизнь.

Хотя, как получилось. Я знаю, что у меня за спиной месяца два-три искали нового тренера. Если руководители думают, что я об этом не знаю, могу их разочаровать: я это все понимал.

Правильно было подойти ко мне и сказать: “Юрий Николаевич, столько лет, вы устали, доведите этот чемпионат до конца, посражайтесь, а в конце жмем руки и расходимся“. Думаю, это было бы гораздо правильнее, а не искать какие-то причины или черных кошек в темной комнате“, - рассказал тренер.

Ранее Вернидуб рассказал, где может продолжить карьеру.

Напомним, Юрий Вернидуб покинул пост главного тренера Зари в мае 2019 года.