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Экс-защитник Олимпика: Если в команде и были договорные матчи, то я в них не участвовал

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Кирилл Петров выступил против поединков с фиксированными результатами.
Виталий Петров
Виталий Петров
ФК Олимпик

Бывший защитник Олимпика, который ныне вступает в азербайджанском Нефчи Кирилл Петров в интервью Youtube-каналу Бомбардир поделился своим мнением о договорных матчах в донецком клубе.

“Я никогда не участвовал в договорных матчах. Когда я только пришел в Олимпик, меня предупреждали что команда играет на контору. Однако, в тот период когда я там играл, ничего такого не было.

Я выступаю против матчей с фиксированными результатами. Одни должны ж*пу рвать, а другие будут сдавать игры? Это неправильно. Но вроде у нас такого не было: много новых футболистов пришло, и мы держали ситуацию под контролем“, - признался Петров.

Напомним, Петров является бывшим капитаном сборной Украины U-19, выигравшей чемпионат Европы в 2009 году. Раньше он также выступал за Динамо, Кривбасс, Говерлу и Арсенал.

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Теги: футбол, Кирилл Петров, Олимпик
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