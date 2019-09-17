Соль: Я перешел в Динамо, потому что мне говорили, что я нужен здесь
Испанский футболист хотел попробовать свои силы в еврокубках.
Нападающий Динамо Фран Соль рассказал, почему решился на переход в украинский клуб.
“Я хотел сделать новый шаг в карьере и попробовать свои силы в еврокубках. Чем больше ты прогрессируешь, играешь в более известном клубе, тем больше у тебя шансов играть за национальную сборную.
Моя бывшая команда Виллем II - это клуб менее высокого уровня, а Динамо находится гораздо выше.
Финансы не были главной составляющей моего переезда в Украину. Я приехал в Киев, потому что они говорили, что я нужен здесь, на меня рассчитывают в Динамо. Они показали мне неравнодушие“, - рассказал Соль в программе XSPORT VLOG.
Напомним, Соль перешел в Динамо в январе 2019 года.
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