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Соль: Я перешел в Динамо, потому что мне говорили, что я нужен здесь

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Испанский футболист хотел попробовать свои силы в еврокубках.
Фран Соль
Фран Соль
ФК Динамо Киев

Нападающий Динамо Фран Соль рассказал, почему решился на переход в украинский клуб.

“Я хотел сделать новый шаг в карьере и попробовать свои силы в еврокубках. Чем больше ты прогрессируешь, играешь в более известном клубе, тем больше у тебя шансов играть за национальную сборную.

Моя бывшая команда Виллем II - это клуб менее высокого уровня, а Динамо находится гораздо выше.

Финансы не были главной составляющей моего переезда в Украину. Я приехал в Киев, потому что они говорили, что я нужен здесь, на меня рассчитывают в Динамо. Они показали мне неравнодушие“, - рассказал Соль в программе XSPORT VLOG.

Напомним, Соль перешел в Динамо в январе 2019 года. 

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Теги: футбол, Фран Соль, Динамо
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Бигсэм    17.09.2019, 09:41
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Бигсэм
А, может, всё-таки, из-за денег?
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