Соль: Я перешел в Динамо, потому что мне говорили, что я нужен здесь

Испанский футболист хотел попробовать свои силы в еврокубках.

Нападающий Динамо Фран Соль рассказал, почему решился на переход в украинский клуб.

“Я хотел сделать новый шаг в карьере и попробовать свои силы в еврокубках. Чем больше ты прогрессируешь, играешь в более известном клубе, тем больше у тебя шансов играть за национальную сборную.

Моя бывшая команда Виллем II - это клуб менее высокого уровня, а Динамо находится гораздо выше.

Финансы не были главной составляющей моего переезда в Украину. Я приехал в Киев, потому что они говорили, что я нужен здесь, на меня рассчитывают в Динамо. Они показали мне неравнодушие“, - рассказал Соль в программе XSPORT VLOG.

Напомним, Соль перешел в Динамо в январе 2019 года.