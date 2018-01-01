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Кучер: Сейчас я передвигаюсь со специальным сапогом

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Игрок Карпат рассказал о своем восстановлении после травмы ноги.
Александр Кучер
Александр Кучер
ФК Карпаты

Защитник Карпат Александр Кучер провел за львовский клуб лишь один матч, а после этого получил серьезный перелом ноги во время тренировки. 36-летний футболист рассказал о своем восстановлении после травмы.

“Сначала врачи наложили гипс, а сейчас я передвигаюсь со специальным сапогом, который фактически по своим функциям аналогичен гипсу. Просто с ним удобнее.

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Медики говорят, что ориентировочно еще три недели не смогу расстаться с ним. После этого буду проходить процесс реабилитации.

Для начала сделаем снимок, специалисты посмотрят, как все срослось и можно ли давать нагрузку. Основательные выводы можно будет делать только после компьютерной томографии“, - приводит слова Кучера пресс-служба Карпат.

Напомним, Александр Кучер присоединился к Карпатам в августе 2019-го года.

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Теги: Александр Кучер, Карпаты, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, вне игры, травма
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Источник: fckarpaty.com

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