Матч Динамо - Десна собрал более 15 тысяч зрителей
Средняя посещаемость тура составила 5 961 зрителей.
В минувшие выходные состоялись матчи 7-го тура чемпионата Украины, которые всего посетили 35 767 болельщиков.
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Самым посещаемым поединком этого тура стала игра в Киеве между Динамо и Десной, на которую пришли 15 452 зрителя. А вот худшая посещаемость была зафиксирована в Александрии на матче Александрия - Днепр-1 - 1 373 человека.
Отметим, что средняя посещаемость 7-го тура составила 5 961 зрителей.
|Матч
|Количество зрителей
|Динамо - Десна
|15 452
|Шахтер - Заря
|9 260
|Мариуполь - Олимпик
|3 482
|Колос - Львов
|3 250
|Карпаты - Ворскла
|2 950
|Александрия - Днепр-1
|1 373
|В среднем за матч:
|5 961
|Всего за тур:
|35 767
|Всего за чемпионат:
|227 207
Напомним, что в 6-м туре УПЛ средняя посещаемость составила 4 271 зрителей.
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