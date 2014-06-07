Матч Динамо - Десна собрал более 15 тысяч зрителей

Средняя посещаемость тура составила 5 961 зрителей.

В минувшие выходные состоялись матчи 7-го тура чемпионата Украины, которые всего посетили 35 767 болельщиков.

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Самым посещаемым поединком этого тура стала игра в Киеве между Динамо и Десной, на которую пришли 15 452 зрителя. А вот худшая посещаемость была зафиксирована в Александрии на матче Александрия - Днепр-1 - 1 373 человека.

Отметим, что средняя посещаемость 7-го тура составила 5 961 зрителей.

Матч Количество зрителей Динамо - Десна 15 452 Шахтер - Заря 9 260 Мариуполь - Олимпик 3 482 Колос - Львов 3 250 Карпаты - Ворскла 2 950 Александрия - Днепр-1 1 373 В среднем за матч: 5 961 Всего за тур: 35 767 Всего за чемпионат: 227 207

Напомним, что в 6-м туре УПЛ средняя посещаемость составила 4 271 зрителей.