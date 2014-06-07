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Матч Динамо - Десна собрал более 15 тысяч зрителей

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Средняя посещаемость тура составила 5 961 зрителей.
Динамо - Десна - самый посещаемый матч 7-го тура УПЛ
Динамо - Десна - самый посещаемый матч 7-го тура УПЛ
ФК Динамо Киев

В минувшие выходные состоялись матчи 7-го тура чемпионата Украины, которые всего посетили 35 767 болельщиков.

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Самым посещаемым поединком этого тура стала игра в Киеве между Динамо и Десной, на которую пришли 15 452 зрителя. А вот худшая посещаемость была зафиксирована в Александрии на матче Александрия - Днепр-1 - 1 373 человека.

Отметим, что средняя посещаемость 7-го тура составила 5 961 зрителей.

МатчКоличество зрителей
Динамо - Десна15 452
Шахтер - Заря9 260
Мариуполь - Олимпик3 482
Колос - Львов3 250
Карпаты - Ворскла2 950
Александрия - Днепр-11 373
В среднем за матч:5 961
Всего за тур:35 767
Всего за чемпионат:227 207

Напомним, что в 6-м туре УПЛ средняя посещаемость составила 4 271 зрителей.

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Источник: upl.ua

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