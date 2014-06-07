Рябоконь стал лучшим тренером 7-го тура УПЛ

Наставник Десны добыл историческую победу над Динамо.

Главный тренер Десны Александр Рябоконь получил звание лучшего тренера 7-го тура УПЛ.

Черниговская команда на выезде обыграла киевское Динамо. На голы Владислава Калитвинцева и Александра Филиппова киевляне ответили только одним точным ударом Артема Беседина.

Рябоконь получил “пятерки“ по четверым из пяти критериев. На четыре балла эксперты оценили только пункт “Трудности в построении и руководстве подопечными“.

Ранее сообщалось, что лучшим игроком 7-ого тура УПЛ стал полузащитник Десны Владислав Калитвинцев.