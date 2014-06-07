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Караваев: Каждый игрок должен понять, для чего он находится в таком клубе, как Динамо

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Защитник киевлян не стал оправдываться после поражения в чемпионате Украины.
Александр Караваев
Александр Караваев
ФК Динамо

Полузащитник Динамо Александр Караваев прокомментировал поражение от Десны в рамках седьмого тура УПЛ.

“Мы не оправдываемся, ничего… Потому что нечем оправдываться. Стараемся, играем, создаем моменты - но забить не получается. Не знаю, это какой-то нефарт.

Из всего этого позитивное - то, что на каждую игру приходит столько болельщиков, по 14-15 тысяч. С ребятами поговорили - каждый должен понять, прежде всего, для чего он находится в таком клубе, как Динамо, посмотреть на себя, спросить, максимум ли он делает в играх, на тренировках. И тогда будет результат.

Понятное дело, хочется ближайшую игру в четверг победить. У нас есть четыре дня, чтобы подготовиться. Мы посмотрели друг другу в глаза и сказали, что другого выхода, кроме победы, нет“, - рассказал футболист в комментарии программе ПроФутбол.

Смотрите также видео голов и обзор матча Динамо - Десна.

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Теги: футбол, Динамо, Десна, УПЛ, Александр Караваев
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