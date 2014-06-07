Калитвинцев - лучший игрок 7-го тура УПЛ
Полузащитник Десны отметился результативными действиями в матче против Динамо.
УПЛ признала полузащитника Десны Владислава Калитвинцева лучшим игроком 7-го тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт организации.
Экспертная комиссия высоко оценила гол и результативную передачу Владислава, которые помогли Десне победить Динамо (2:1).
В голосовании Калитвинцев на два балла опередил капитана Шахтера Тайсона.
Напомним, лучшим игроком 6-го тура УПЛ был Богдан Михайличенко.
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