Калитвинцев - лучший игрок 7-го тура УПЛ

Полузащитник Десны отметился результативными действиями в матче против Динамо.

УПЛ признала полузащитника Десны Владислава Калитвинцева лучшим игроком 7-го тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт организации.

Экспертная комиссия высоко оценила гол и результативную передачу Владислава, которые помогли Десне победить Динамо (2:1).

В голосовании Калитвинцев на два балла опередил капитана Шахтера Тайсона.

Напомним, лучшим игроком 6-го тура УПЛ был Богдан Михайличенко.