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Калитвинцев - лучший игрок 7-го тура УПЛ

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Полузащитник Десны отметился результативными действиями в матче против Динамо.
Владислав Калитвинцев
Владислав Калитвинцев
upl.ua

УПЛ признала полузащитника Десны Владислава Калитвинцева лучшим игроком 7-го тура чемпионата Украины, сообщает официальный сайт организации.

Экспертная комиссия высоко оценила гол и результативную передачу Владислава, которые помогли Десне победить Динамо (2:1).

В голосовании Калитвинцев на два балла опередил капитана Шахтера Тайсона.

Напомним, лучшим игроком 6-го тура УПЛ был Богдан Михайличенко.

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Теги: футбол, Владислав Калитвинцев, Десна, УПЛ
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