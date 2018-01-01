Полузащитник Десны: Приятно обыграть Динамо, но надо набирать очки со всеми командами

Андрей Богданов отметил, что команда уже готовится дать бой Шахтеру.

Хавбек черниговской Десны Андрей Богданов прокомментировал сенсационную победу своей команды над киевским Динамо.

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“Приятно обыгрывать Динамо на их поле, это историческая победа для Десны. Мы уже начинаем готовиться к Шахтеру. Надо им тоже дать бой. Мы показали, что тоже умеем играть в футбол, а не только отбиваться.

Филиппов повторил Мораеса, принес нам победу. До конца не сдавались, верили в себя. Мы хорошо подготовились в Турции на сборах. Будем стараться.

От игры к игре будем двигаться дальше. Приятно обыграть Динамо, но надо набирать очки со всеми командами“, - заявил Богданов.

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