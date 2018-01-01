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Полузащитник Десны: Приятно обыграть Динамо, но надо набирать очки со всеми командами

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Андрей Богданов отметил, что команда уже готовится дать бой Шахтеру.
Андрей Богданов
Андрей Богданов
ФК Десна

Хавбек черниговской Десны Андрей Богданов прокомментировал сенсационную победу своей команды над киевским Динамо.

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“Приятно обыгрывать Динамо на их поле, это историческая победа для Десны. Мы уже начинаем готовиться к Шахтеру. Надо им тоже дать бой. Мы показали, что тоже умеем играть в футбол, а не только отбиваться.

Филиппов повторил Мораеса, принес нам победу. До конца не сдавались, верили в себя. Мы хорошо подготовились в Турции на сборах. Будем стараться.

От игры к игре будем двигаться дальше. Приятно обыграть Динамо, но надо набирать очки со всеми командами“, - заявил Богданов.

Смотрите также видео обзор матча Динамо - Десна.

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Теги: футбол, Андрей Богданов, Десна, Динамо, УПЛ
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Источник: footballhub.com.ua

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