Милевский призвал Шевченко вызвать его в сборную Украины

Последний матч за национальную команду футболист сыграл в октябре 2012 года.

Нападающий Динамо Брест Артем Милевский обратился к главному тренеру национальной команды Андрею Шевченко.

34-летний футболист считает, что он должен получить вызов в стан “желто-синих“.

“Николаевич, пора“, - написал Артем на своей странице в Instagram, выставив фотографию с Шевченко в форме сборной Украины.

Напомним, Милевский выступал за национальную команду с 2006 по 2012 года. На его счету 50 матчей и 8 забитых мячей.

Ранее футболист назвал себя человеком мира с украинским паспортом.