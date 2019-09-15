Милевский призвал Шевченко вызвать его в сборную Украины
Последний матч за национальную команду футболист сыграл в октябре 2012 года.
Нападающий Динамо Брест Артем Милевский обратился к главному тренеру национальной команды Андрею Шевченко.
34-летний футболист считает, что он должен получить вызов в стан “желто-синих“.
“Николаевич, пора“, - написал Артем на своей странице в Instagram, выставив фотографию с Шевченко в форме сборной Украины.
Напомним, Милевский выступал за национальную команду с 2006 по 2012 года. На его счету 50 матчей и 8 забитых мячей.
Ранее футболист назвал себя человеком мира с украинским паспортом.
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