Лунин вошел в топ-40 претендентов на премию Golden Boy

Украинский вратарь продолжает участвовать в голосование на лучшего молодого игрока.

Игрок мадридского Реала Андрей Лунин, выступающий в аренде в Вальядолиде, остался в списке номинантов на премию Golden Boy, после сокращения до сорока игроков, сообщает Tuttosport.

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На данный момент у украинского вратаря 4% голосов, в то время как главным претендентом на победу является Абдулкадир Омюр из Трабзонспора 23%.

Награда Golden Boy вручается лучшему молодому игроку до 21 года. Текущим обладателем награды является Матттейс де Лигт.

Напомни, что ранее Андрей Лунин был признан лучшим вратарем чемпионата мира U-20.