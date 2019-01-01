Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Лунин вошел в топ-40 претендентов на премию Golden Boy

Комментариев: 0
Украинский вратарь продолжает участвовать в голосование на лучшего молодого игрока.
Андрей Лунин
Андрей Лунин
Getty Images

Игрок мадридского Реала Андрей Лунин, выступающий в аренде в Вальядолиде, остался в списке номинантов на премию Golden Boy, после сокращения до сорока игроков, сообщает Tuttosport.

Читай также: Тренер Вальядолида: Лунин получит шанс в Кубке Испании

На данный момент у украинского вратаря 4% голосов, в то время как главным претендентом на победу является Абдулкадир Омюр из Трабзонспора 23%.

Награда Golden Boy вручается лучшему молодому игроку до 21 года. Текущим обладателем награды является Матттейс де Лигт.

Напомни, что ранее Андрей Лунин был признан лучшим вратарем чемпионата мира U-20.

Поделись:
Теги: Андрей Лунин, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь