Беседин: Так продолжать нельзя

Нападающий Динамо после игры с Десной.

Нападающий Динамо Артем Беседин прокомментировал игру команды против Десны, в котором столичный клуб потерпел поражение.

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“Бардак какой-то в плане игры и результата. Не помню, чтоб такое было. Все вместе в это влезли, вместе нужно и разбираться. Делать выводы, потому что так нельзя играть.

Лишний раз в город не выйдешь, потому что стыдно перед болельщиками. Будем исправляться.

Динамо 6 игр не может выиграть -это недопустимо. Нужно исправлять ситуацию. Физическое состояние нормальное. Все хорошо. Никаких причин искать не нужно, их нужно исправлять на футбольном поле“, - заявил в интервью Артем Беседин для FootballHub.

Отметим, что видео голов и обзор матча Динамо - Десна можете посмотреть на Спорт bimir)net.