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Беседин: Так продолжать нельзя

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Нападающий Динамо после игры с Десной.
Артем Беседин
Артем Беседин
Getty Images

Нападающий Динамо Артем Беседин прокомментировал игру команды против Десны, в котором столичный клуб потерпел поражение

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“Бардак какой-то в плане игры и результата. Не помню, чтоб такое было. Все вместе в это влезли, вместе нужно и разбираться. Делать выводы, потому что так нельзя играть.

Лишний раз в город не выйдешь, потому что стыдно перед болельщиками. Будем исправляться.

Динамо 6 игр не может выиграть -это недопустимо. Нужно исправлять ситуацию. Физическое состояние нормальное. Все хорошо. Никаких причин искать не нужно, их нужно исправлять на футбольном поле“, - заявил в интервью Артем Беседин для FootballHub.

Отметим, что видео голов и обзор матча Динамо - Десна можете посмотреть на Спорт bimir)net.

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Теги: Артем Беседин, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, футбол
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Источник: FootballHub

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