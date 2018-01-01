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Колос вырвал победу у Львова на последних минутах матча

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Львов упустил ничью в матче 7-го тура УПЛ.
Колос обыграл Львов
Колос обыграл Львов
ФК Колос

Колос в домашнем поединке обыграл Львов в 7-м туре УПЛ. Хозяева поля на 87-й минуте смогли забить единственный гол и избежать ничейного результата.

Колос - Львов 1:0

Гол: 1:0 – 87 Костышин.

Колос: Волынец, Черноморец, Зозуля, Максименко, Парамонов, Смирный (Костышин, 62), Милько, Волков, Кизилатеш, Морозко (Ильин, 46), Лысенко (Задоя, 71).

Львов: Бандура, Люлька, Гончар, Борзенко, Братков, Рафаэл Сабино, Мартан, Педро Витор (Богунов, 90), Алваро, Пернамбуко, Рожерио Шина (Ренан Абнер, 90).

Предупреждения: Рафаэл Сабино (2), Лысенко (33), Милько (38), Люлька (43), Алваро (60), Братков (85).

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Теги: Колос, ФК Львов, УПЛ, чемпионат Украины по футболу
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