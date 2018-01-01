Михайличенко: Несколько ошибок перечеркнули огромный объем работы

Алексей Михайличенко прокомментировал поражение киевлян.

Динамо провело четвертый подряд неудачный матч - "бело-синие" проиграли Десне в 7-м туре чемпионата Украины со счетом 1:2.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал поединок.

"Счет на табло, и он говорит обо всем. По такой игре проигрывать нельзя, даже несмотря на то, что без ошибок не обошлось. Особенно в эпизоде ​​со вторым пропущенным мячом, который, наверное, "подкосил" некоторых игроков. Было затрачено много усилий, чтобы исправить ситуацию, как в конце первого, так и в начале второго таймов. Я благодарен ребятам, что они все равно хотели достичь положительного результата, до последнего верили, что им удастся добиться победы. Но любые усилия, если они не подтверждены голами, напрасны. Игра забывается, а результат остается.

Очень неприятный отрезок времени - как для меня, так и для команды. В трех играх мы потеряли очень много очков. Если в первых двух играх мы можем говорить, что происходило мое знакомство с командой, то в этой игре несколько ошибок перечеркнули огромный объем работы, который был выполнен в последнее время. Были продемонстрированы высокие скорости, было организовано достаточно конструктивных атак, но в моментах, которые мы создавали, чего-то не хватало - где-то мастерства, где-то завершающего удара. Наверное, это все от неуверенности, ведь после ряда неудачных игр теряется вера в себя. Нужно футболистам вернуть ее, ведь они умеют играть в футбол. Но на данном этапе что-то мешает.

Мы прекрасно понимали, что после возвращения сборников нам будет непросто, но сегодня была довольно содержательная игра. Конечно, вы можете апеллировать мне, что счет-то негативный, и я вас прекрасно понимаю. Но иногда некоторые ошибки – как в обороне, так и в атаке – перечеркивают то, что происходит на поле.

Пересек ли мяч линию ворот? Это пусть судьи говорят. Они тренируют VAR, вот пусть тренируют...

Сто процентов ответственности за положение команды на тренерском штабе. Я отвечаю за результат перед всеми, а команда должна отвечать за игру передо мной", - сказал Михайличенко на послематчевой пресс-конференции.

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