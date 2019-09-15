Динамо сенсационно проиграло Десне в Киеве

Алексей Михайличенко остается без побед после возвращения в Динамо.

Киевское Динамо не сумело выиграть четвертый матч подряд в чемпионате Украины, а под руководством Алексея Михайличенко после ничьих с Олимпиком и Зарей последовало первое поражение - дома киевляне проиграли черниговской Десне со счетом 1:2.

Счет был открыт на 39-й минуте - Владислав Калитвинцев замкнул ударом с близкого расстояния передачу с левого фланга. В конце первого тайма, казалось, Динамо удалось сравнять счет, однако арбитр матча Виктор Копиевский не засчитал гол Карлоса Де Пены.

Свой гол игроки Динамо забили в начале второго тайма - Артем Беседин здорово сыграл на добивании и отправил мяч в сетку, но уже спустя 9 минут Десна вновь повела в счете - после паса Калитвинцева эффектным ударом пяткой забил Александр Филиппов.

Динамо пыталось отыграться, однако достаточного количества опасных моментов подопечные Михайличенко так и не создали.

Десна вернулась на второе место в УПЛ, опережая Александрию на 2 очка, но отставая от Шахтера на 7 баллов, а вот Динамо занимает только пятое место, отставая от лидирующего Шахтера уже на 13 очков.

Динамо — Десна 1:2

Голы: Беседин, 49 — Калитвинцев, 40, Филиппов, 56

Динамо: Бойко — Караваев, Бурда, Кадар, Миколенко — Кадири (Соль, 85), Буяльский — Цыганков, Гармаш (Шепелев, 74), Де Пена (Родригес, 46) — Беседин

Десна: Паст — Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой — Богданов (Домбровский, 78), Огиря (Ермаков, 83) — Калитвинцев, А. Фаворов, Картушов — Филиппов (Конопля, 89)

Предупреждения: Де Пена — Огиря, Паст