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Динамо сенсационно проиграло Десне в Киеве

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Алексей Михайличенко остается без побед после возвращения в Динамо.
Динамо сенсационно проиграло Десне в Киеве

Киевское Динамо не сумело выиграть четвертый матч подряд в чемпионате Украины, а под руководством Алексея Михайличенко после ничьих с Олимпиком и Зарей последовало первое поражение - дома киевляне проиграли черниговской Десне со счетом 1:2.

Счет был открыт на 39-й минуте - Владислав Калитвинцев замкнул ударом с близкого расстояния передачу с левого фланга. В конце первого тайма, казалось, Динамо удалось сравнять счет, однако арбитр матча Виктор Копиевский не засчитал гол Карлоса Де Пены.

Свой гол игроки Динамо забили в начале второго тайма - Артем Беседин здорово сыграл на добивании и отправил мяч в сетку, но уже спустя 9 минут Десна вновь повела в счете - после паса Калитвинцева эффектным ударом пяткой забил Александр Филиппов.

Динамо пыталось отыграться, однако достаточного количества опасных моментов подопечные Михайличенко так и не создали.

Десна вернулась на второе место в УПЛ, опережая Александрию на 2 очка, но отставая от Шахтера на 7 баллов, а вот Динамо занимает только пятое место, отставая от лидирующего Шахтера уже на 13 очков.

Динамо — Десна 1:2
Голы: Беседин, 49 — Калитвинцев, 40, Филиппов, 56

Динамо: Бойко — Караваев, Бурда, Кадар, Миколенко — Кадири (Соль, 85), Буяльский — Цыганков, Гармаш (Шепелев, 74), Де Пена (Родригес, 46) — Беседин

Десна: Паст — Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой — Богданов (Домбровский, 78), Огиря (Ермаков, 83) — Калитвинцев, А. Фаворов, Картушов — Филиппов (Конопля, 89)

Предупреждения: Де Пена — Огиря, Паст

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Теги: Динамо Киев, десна
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Комментариев (10)
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гость  (аноним)  15.09.2019, 20:03
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кадар гармаш - выгнать нах
гость  (аноним)  15.09.2019, 19:53
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молодцы, так держать, сукисам ура.
гость  (аноним)  15.09.2019, 19:46
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Оценка:  +1
гость
Барыги суркисы прое...б...а..ли команду. Отстой.
гость  (аноним)  15.09.2019, 19:36
Оценка:  +2
гость
Зато "динамовское сердце"
Сурки, жадные уроды, убивают нашу любимую команду!
гость  (аноним)  15.09.2019, 19:35
Оценка:  0
гость
А где сенсация?
МаксимУм    15.09.2019, 19:32
Оценка:  0
МаксимУм
Хоть бы не вылетели в первую лигу...
Avenger_    15.09.2019, 19:27
Оценка:  +2
Avenger_
Позорище..
Сколько еще нужно позора чтобы сурок образумился и нанял нормального тренера?
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