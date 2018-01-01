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Мариуполь и Олимпик поделили очки

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Донецкий клуб под руководством нового тренера добыл второе очко в чемпионате.
Мариуполь и Олимпик поделили очки

Олимпик поделил очки с Мариуполем в дебютном матче Висенте Гомеса. Дончане отыгрались после проигранного первого тайма и могли даже вырвать победу, но Политыло не реализовал пенальти.

У Олимпика после 7-ми туров 2 очка в активе и последнее место в турнирной таблице, тогда как Мариуполь набрал 8 очков, занимает 7-е место в УПЛ, и имеет матч в запасе.

Мариуполь — Олимпик 1:1
Голы: Кирюханцев, 43 — Имери, 58

Мариуполь: Худжамов — Кирюханцев, Быков,  Чоботенко, Горбунов (Яворский, 46) — Федорчук, Чех (Тищенко, 81) — Чурко, Мишнев, Топалов (Кащук, 65) — Вакула.

Олимпик: Крынский — Ксенз, Лукьянчук, Цымбалюк, Зотько, Пасич Е. — Завийский (Фабиньо, 64), Политыло, Тейшера — Имери (Пасич Г.), Матар (Джеффри, 83).

Предупреждения: Топалов, Быков, Яворский, Вакула — Лукьянчук, Цымбалюк, Ксенз.

На 62-й минуте Политыло не реализовал пенальти (вратарь)

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