Шахтер - Заря 4:3 видео голов и обзор матча

Шахтер добыл волевую победу в сумасшедшем матче против Зари. Смотрите видео голов матча Шахтер - Заря.

В центральном матче седьмого тура украинской Премьер-лиги Шахтер в результативном матче в Харькове обыграл Зарю, отыгравшись после 0:2 и вырвав победу в концовке при 3:3.

Шахтер — Заря 4:3

Голы: Тайсон, 42, Марлос, 54, Мораес, 60, 89 — Юрченко, 10, Кочергин, 35, Леднев, 86.

Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко — Тете (Коноплянка, 46), Марлос, Алан Патрик (Коваленко, 79), Тайсон (Соломон, 75) — Мораес.

Заря: Шевченко — Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Кочергин, Юрченко (Чайковский, 88), Леднев — Громов (Русин, 60), Кабаев (Будковский, 60).

Предупреждения: Тайсон, Степаненко — Михайличенко, Иванисеня, Тымчик.