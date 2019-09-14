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Шахтер - Заря 4:3 видео голов и обзор матча

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Шахтер добыл волевую победу в сумасшедшем матче против Зари. Смотрите видео голов матча Шахтер - Заря.

В центральном матче седьмого тура украинской Премьер-лиги Шахтер в результативном матче в Харькове обыграл Зарю, отыгравшись после 0:2 и вырвав победу в концовке при 3:3.

Шахтер — Заря 4:3
Голы: Тайсон, 42, Марлос, 54, Мораес, 60, 89 — Юрченко, 10, Кочергин, 35, Леднев, 86.

Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко — Тете (Коноплянка, 46), Марлос, Алан Патрик (Коваленко, 79), Тайсон (Соломон, 75) — Мораес.

Заря: Шевченко — Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Кочергин, Юрченко (Чайковский, 88), Леднев — Громов (Русин, 60), Кабаев (Будковский, 60).

Предупреждения: Тайсон, Степаненко — Михайличенко, Иванисеня, Тымчик.

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Теги: Шахтер, Заря, видео голов
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PUTINCHYIJ    14.09.2019, 20:31
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