Санжар дебютировал во главе Карпат с победы над Ворсклой
Карпаты одержали волевую победу над Ворсклой.
В рамках 7-го тура УПЛ львовские Карпаты под руководством нового главного тренера Романа Санжара обыграли полтавскую Ворсклу.
Карпаты - Ворскла 2:1
Голы: Понде, 69 (с пенальти), Мартинс, 80 — Баенко, 41
Карпаты: Пидкивка — Мартинс, Халл, Вакуленко, Дубинчак — Клец, Ди Франко (Лейоус, 90+1), Назарина (Войкович, 77) — Дженнингс (Бойчук, 65), Понде, Гуцуляк
Ворскла: Ткаченко — Сапай, Баенко, Чеснаков, Пердута — Петрович (Ндиайе, 85), Габелок — Васин (Якубу, 65), Луизао, Ребенок — Коломоец (Хебай, 85)
Предупреждения: Ди Франко, Клец — Коломоец, Васин, Чеснаков
Полная версия правил