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Санжар дебютировал во главе Карпат с победы над Ворсклой

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Карпаты одержали волевую победу над Ворсклой.

В рамках 7-го тура УПЛ львовские Карпаты под руководством нового главного тренера Романа Санжара обыграли полтавскую Ворсклу. 

Карпаты - Ворскла 2:1
Голы: Понде, 69 (с пенальти), Мартинс, 80 — Баенко, 41

Карпаты: Пидкивка — Мартинс, Халл, Вакуленко, Дубинчак — Клец, Ди Франко (Лейоус, 90+1), Назарина (Войкович, 77) — Дженнингс (Бойчук, 65), Понде, Гуцуляк

Ворскла: Ткаченко — Сапай, Баенко, Чеснаков, Пердута — Петрович (Ндиайе, 85), Габелок — Васин (Якубу, 65), Луизао, Ребенок — Коломоец (Хебай, 85)

Предупреждения: Ди Франко, Клец — Коломоец, Васин, Чеснаков

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