Шахтер вырвал победу у Зари в невероятном матче УПЛ

Команды забили семь голов на двоих в донбасском дерби.

В матче 7-го тура украинской Премьер-лиги донецкий Шахтер сыграл с луганской Зарей.

В фееричном и сумасшедшем поединке подопечные Луиша Каштру смогли дважды вернуться в игру и добыть волевую победу (4:3).

Луганский клуб в первые полчаса игры смог обеспечить себе преимущество в два мяча. Несмотря на то, что Заря вела со счетом 0:2, "горняки" не собирались останавливать и смогли забить гол в раздевалку - 1:2.

Во втором тайме началась настоящая перестрелка. Сначала Шахтера сравнял счет благодаря Марлосу, а после и вовсе вышел вперед, сделав камбэк.

Зарю явно не устраивал этот результат, и на 87-й минуте встречи Богдан Ледниев из-за пределов штрафной попал в правый нижний угол, вернув на табло ничейный результат.

Но и это оказался не конец. Евгений Коноплянка, дебютироваший в официальных матчах за Шахтер, на 89-й минуте встречи сделал успешный прострел на Мораеса, который и установил окончательный счет встречи - 4:3.

Шахтер — Заря 4:3

Голы: Тайсон, 42, Марлос, 54, Мораес, 60, 89 — Юрченко, 10, Кочергин, 35, Леднев, 86.

Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко — Тете (Коноплянка, 46), Марлос, Алан Патрик (Коваленко, 79), Тайсон (Соломон, 75) — Мораес.

Заря: Шевченко — Тымчик, Абу Ханна, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Кочергин, Юрченко (Чайковский, 88), Леднев — Громов (Русин, 60), Кабаев (Будковский, 60).