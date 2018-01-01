Александрия уверенно обыграла Днепр-1
Подопечные Шарана выиграли стартовый матч 7-го тура чемпионата Украины.
Александрия - Днепр-1 2:0
Голы: Довгий, 54, Ситало, 77
Александрия: Панькив — Лучкевич, Дубра, Бухал, Мирошниченко — Банада, Гречишкин, Довгий (Ковалец, 64) — Шастал (Задерака, 75), Безбородько (Ситало, 46), Третьяков
Днепр-1: Юрчук — Лопыренок, Гуйе (Булеца, 71), Логинов — Чичиков, Вакулко, Кравченко, Шаповал — Коркишко (Снижко, 46), Назаренко — Кулиш (Супряга, 67)
Предупреждения: Третьяков, Гречишкин — Булеца
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