Динамо - Десна: прогноз и ставки букмекеров на матч УПЛ

Киевское Динамо примет Десну в рамках седьмого тура чемпионата Украины.

В воскресенье, 15-го сентября, Динамо сыграет с Десной в матче 7-го тура УПЛ. Поединок пройдет в Киеве на НСК Олимпийский в 17:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитом этого противостояния являются хозяева поля. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу киевлян с коэффициентом 1.13, в то время как успех гостей оценили в 21.00. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 8.50.

Схожие коэффициенты дают и букмекеры из bet365: победа Динамо - 1.083, победа Десны - 21.00, ничья - 8.00.

Отметим, что за свою историю команды играли три раза - один раз в Кубке Украины и два раза - в минувшем сезоне УПЛ. Киевляне выиграли во всех встречах.