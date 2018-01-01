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Динамо - Десна: прогноз и ставки букмекеров на матч УПЛ

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Киевское Динамо примет Десну в рамках седьмого тура чемпионата Украины.
Динамо - Десна: прогноз букмекеров
Динамо - Десна: прогноз букмекеров
ФК Динамо Киев

В воскресенье, 15-го сентября, Динамо сыграет с Десной в матче 7-го тура УПЛ. Поединок пройдет в Киеве на НСК Олимпийский в 17:00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитом этого противостояния являются хозяева поля. Так, в компании Parimatch принимают ставки на победу киевлян с коэффициентом 1.13, в то время как успех гостей оценили в 21.00. На ничью здесь можно поставить с коэффициентом 8.50.

Схожие коэффициенты дают и букмекеры из bet365: победа Динамо - 1.083, победа Десны - 21.00, ничья - 8.00.

Отметим, что за свою историю команды играли три раза - один раз в Кубке Украины и два раза - в минувшем сезоне УПЛ. Киевляне выиграли во всех встречах.

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Теги: Динамо, Динамо Киев, Десна, ставки на спорт, прогноз букмекеров, ставки букмекеров, футбол, УПЛ, чемпионат Украины по футболу
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