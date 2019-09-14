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Премьер-министр: сказал инвесторам из Катара, чтоб покупали наши клубы

Комментариев: 2
Алексей Гончарук предложил покупать украинские клубы.
Алексей Гончарук
Алексей Гончарук
Кабинет Министров Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на форуме YES 2019 предложил инвесторам из Катара покупать местные футбольные клубы.

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“Вчера, когда мы встречались с крупными инвесторами из Катара, я сказал им, что в Украине есть прекрасные футбольные клубы, которые можно купить“, — приводит слова Гончарука Страна.ua.

Алексей Гончарук стал премьер-министром Украины с 29 августа по приказу президента Украины Владимира Зеленского.

Отметим, что ЧМ-2022 будет проходить в Катаре. Катарская компания Qatar Sports Investments является владельцем действующего чемпиона Франции — Пари Сен-Жермен.

Напомним, что президент Эквадора выразил желание провести ЧМ-2030 в Латинской Америке.

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Теги: Алексей Гончарук, УПЛ, Катар, ЧМ-2022, футбол
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Источник: strana.ua

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Комментариев (2)
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Мыкола    14.09.2019, 14:16
Оценка:  +1
Мыкола
Да, видно мозгов у нашего премьера не очень много. Просто беда для Украины иметь такого чиновника во главе правительства
ПНХ    14.09.2019, 14:10
Оценка:  -1
ПНХ
и клубы по интересам тоже продать! клуб стоматологов любителей, клуб чтения топлесс, клуб быстрых свиданий и, наконец, клуб свингеров кому за 70! этож какие бабки!
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