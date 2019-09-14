Премьер-министр: сказал инвесторам из Катара, чтоб покупали наши клубы
Алексей Гончарук предложил покупать украинские клубы.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на форуме YES 2019 предложил инвесторам из Катара покупать местные футбольные клубы.
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“Вчера, когда мы встречались с крупными инвесторами из Катара, я сказал им, что в Украине есть прекрасные футбольные клубы, которые можно купить“, — приводит слова Гончарука Страна.ua.
Алексей Гончарук стал премьер-министром Украины с 29 августа по приказу президента Украины Владимира Зеленского.
Отметим, что ЧМ-2022 будет проходить в Катаре. Катарская компания Qatar Sports Investments является владельцем действующего чемпиона Франции — Пари Сен-Жермен.
Напомним, что президент Эквадора выразил желание провести ЧМ-2030 в Латинской Америке.
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