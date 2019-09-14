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Сабо: У Динамо сейчас команда второго европейского эшелона

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Бывший тренер киевского клуба считает, что команде будет тяжело в предстоящем матче Лиги Европы.
Йожеф Сабо
Йожеф Сабо
ФК Динамо Киев

Известный экс-тренер Динамо Йожеф Сабо высказался по поводу шансов киевского клуба в чемпионате Украины.

"К сожалению, сейчас такая ситуация в чемпионате, что у Шахтера нет конкуренции. Динамо будет сосредоточено на борьбе не за первое место, а за второе.

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Пока я не могу понять, в какой футбол играет Динамо с Михайличенко. Он еще ищет оптимальный состав. Десна показывает в новом чемпионате хороший футбол и я не уверен, что киевляне так легко могут обыграть команду Рябоконя", - приводит слова Сабо Команда №1.

Кроме того, специалист высказался о предстоящем матче "бело-синих" в Лиге Европы против шведского Мальме.

"В первом матче группы ЛЕ Динамо встречается с Мальме. Это не топ клуб Европы. Чемпионат Швеции тоже не входит в число сильнейших в Европе. Но в то же время пока не могу понять игру Динамо.

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Много говорили о молодежи, которой два года назад давали большие авансы. Она выросла, но ничего такого звездные мальчики не показывают. У Динамо сейчас команда второго европейского эшелона. Поэтому матч будет тяжелым", - отметил Сабо.

Напомним, киевское Динамо сыграет с Десной 15-го сентября в рамках УПЛ, а первый тур ЛЕ против Мальме состоится 19-го сентября.

Ранее сообщалось, что игроки Динамо недовольны примитивным футболом под руководством Алексея Михайличенко.

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Теги: Йожеф Сабо, Динамо, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины по футболу, Лига Европы, футбол, Десна, Мальме
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Источник: zbirna.com

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