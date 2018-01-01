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Дуэлунд вновь вернулся в лазарет

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У датского полузащитника произошел рецидив травмы.
Миккель Дуэлунд
Миккель Дуэлунд
instagram.com/duelund_99/

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко сообщил о некоторых проблемах с кадровым составом.

В лазарет команды вновь отправился Миккель Дуэлунд, который уже был готов вернуться на поле после прошлой травмы.

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“В общем, все ребята в обойме. Жаль, что Вербич пропускает матч с Десной из-за дисквалификации. Рады, что восстановился после повреждения Андриевский и уже принял участие в контрольном матче с Кристаллом.

За молодежный состав против Десны сыграют Шапаренко и Цитаишвили, и, надеюсь, покажут свою готовность к конкуренции в первой команде.

Попов пока тренируется по отдельной программе, а Дуэлунд буквально позавчера провел первую тренировку в общей группе, но у него случился рецидив. Теперь нужно снова проводить реабилитационные манипуляции, и в ближайшее время, к сожалению, я не прогнозирую его возвращения в состав“, - цитирует Михайличенко официальный сайт клуба.

Ранее полузащитник Динамо Миккель Дуэлунд опроверг слухи о своем уходе из команды.

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Теги: Миккель Дуэлунд, Алексей Михайличенко, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, травма
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Источник: dynamo.kiev.ua

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