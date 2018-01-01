Красотка пятницы: шикарная девушка, которая управляет футбольным клубом

Спорт bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию удивительную Ирину Теслюк.

Ирина Теслюк instagram.com/ir1na_/

Ирина Теслюк - впечатляющая девушка, которая стала генеральным директором Вереса и является единственной женщиной-руководителем футбольного клуба в Украине.

Ирина в структуре управления уже давно, ранее она была коммерческим директором клуба. Девушка сменила на посту Виталия Мороза, который пришел на должность генерального директора несколько месяцев назад, после смены президента Вереса.

“Лично я хочу, чтобы клуб при моем менеджменте процветал, чтобы он показывал много нового для других футбольных клубов Украины: как можно работать с болельщики, чтобы наши стадионы были заполнены болельщиками, чтобы спонсоры и партнеры хотели быть рядом с футбольным клубом, вкладывать средства, радоваться вместе с нами“, - как можно работать с болельщиками.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была умопомрачительная модель, которая украшает матчи АПЛ.