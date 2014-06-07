Дуэлунд опроверг слухи о своем уходе из Динамо

Датский футболист отметил, что он счастлив в Киеве.

Полузащитник Динамо Миккель Дуэлунд прокомментировал слухи о своем уходе из команды.

“Это ложь. Я был удивлен этой информацией. Для меня новость о разрыве контракта и недовольстве положением дел в клубе была очень странной, потому что я счастлив в Динамо.

Да, меня угнетает моя травма и то, что я не могу играть и помогать команде долгое время. Но я доволен тем, что я - игрок такого великого клуба, как Динамо и живу в Киеве“, - приводит слова Дуэлунда официальный сайт “бело-синих“.

Напомним, ранее сообщалось, что два легионера Динамо хотят покинуть команду из-за Михайличенко.