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Дуэлунд опроверг слухи о своем уходе из Динамо

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Датский футболист отметил, что он счастлив в Киеве.
Миккель Дуэлунд
Миккель Дуэлунд
ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Миккель Дуэлунд прокомментировал слухи о своем уходе из команды.

“Это ложь. Я был удивлен этой информацией. Для меня новость о разрыве контракта и недовольстве положением дел в клубе была очень странной, потому что я счастлив в Динамо.

Да, меня угнетает моя травма и то, что я не могу играть и помогать команде долгое время. Но я доволен тем, что я - игрок такого великого клуба, как Динамо и живу в Киеве“, - приводит слова Дуэлунда официальный сайт “бело-синих“.

Напомним, ранее сообщалось, что два легионера Динамо хотят покинуть команду из-за Михайличенко.

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Теги: футбол, Миккель Дуэлунд, Динамо
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