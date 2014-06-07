Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Витао сыграл за дублирующий состав Шахтера и отличился дебютным голом

Комментариев: 0
Новичок донецкого клуба провел свой дебютный поединок.
Витао
Витао
ФК Шахтер Донецк

Новый центральный защитник Шахтера Витао дебютировал за донецкий клуб. Бразилец сыграл в поединке дублирующей команды против луганской Зари.

"Горняки" одержали победу со счетом 3:0, а один из голов забил Витао - бразилец на 56-й минуте замкнул навес на дальней штанге после затяжной атаки.

Вашему вниманию полная запись матча Шахтер - Заря. Гол Витао можно увидеть на 1:15:00:

Шахтер (Донецк) - Заря (Луганск) 3:0
Голы: Бондаренко (45), Витао (56), Холод (76)

Шахтер: Трубин - Меличенко (Холод, 66), Муравский, Витао, Маркиньос Сиприано - Крысько (Гуров, 82), Приходько - Очеретько (Кобак, 72), Бондаренко (Рудавский, 86), Мудрик (Павлиш, 92) - Сикан

Заря: Василь - Агапов, Васько, Вовченко, Повалий - Азизов (Поддубный, 71), Мильченко (Демченко, 82), Алефиренко, Шалфеев, Борисенко (Пшеняник, 84) - Майборода (Кулик, 80)

Поделись:
Теги: Витао, Шахтер, Шахтер Донецк, Украина, футбол, дебют, гол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь