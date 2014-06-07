Витао сыграл за дублирующий состав Шахтера и отличился дебютным голом

Новичок донецкого клуба провел свой дебютный поединок.

Новый центральный защитник Шахтера Витао дебютировал за донецкий клуб. Бразилец сыграл в поединке дублирующей команды против луганской Зари.

"Горняки" одержали победу со счетом 3:0, а один из голов забил Витао - бразилец на 56-й минуте замкнул навес на дальней штанге после затяжной атаки.

Вашему вниманию полная запись матча Шахтер - Заря. Гол Витао можно увидеть на 1:15:00:

Шахтер (Донецк) - Заря (Луганск) 3:0

Голы: Бондаренко (45), Витао (56), Холод (76)

Шахтер: Трубин - Меличенко (Холод, 66), Муравский, Витао, Маркиньос Сиприано - Крысько (Гуров, 82), Приходько - Очеретько (Кобак, 72), Бондаренко (Рудавский, 86), Мудрик (Павлиш, 92) - Сикан

Заря: Василь - Агапов, Васько, Вовченко, Повалий - Азизов (Поддубный, 71), Мильченко (Демченко, 82), Алефиренко, Шалфеев, Борисенко (Пшеняник, 84) - Майборода (Кулик, 80)