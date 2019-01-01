Витао: Знаю, что матчи с Динамо бывают жесткими

Новичок Шахтера отметил, что умеет контролировать свои эмоции.

Защитник Шахтера Витао поделился эмоциями от перехода в донецкий клуб, а также рассказал о том, что умеет контролировать свои эмоции во время матчей.

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“Киев? Мне здесь очень нравится, все удивило. Понравилось, как приняла команда. Не только бразильцы, но и украинцы. Это круто, что я здесь. Пока не знаю города, но уверен, что еще будет время с ним познакомиться.

Поверьте: я вытерплю силовой футбол. У каждого свое тело и свой стиль игры. Так как я центральный защитник, может, немного нужно поправиться, но я и так справлюсь.

Удается ли мне контролировать свои эмоции? Да, конечно. Я профессионал и полностью сосредоточен на игре. Знаю, что классико здесь бывает жестким, но я могу себя контролировать. Когда я на поле, концентрацию ничто не нарушит“, - цитирует Витао пресс-служба Шахтера.

Напомним, Шахтер официально представил двух новичков команды - Витао и Евгения Коноплянку.