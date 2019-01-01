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Тете: Нравится Киев, но пробки утомляют

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Бразилец отметил, что полностью адаптировался в Украине.
Тете
Тете
ФК Шахтер Донецк

Полузащитник донецкого Шахтера Тете рассказал о своей адаптации в Украине, а также отметил, что ему очень нравится столица государства Киев.

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"Адаптация завершена. С полной уверенностью заявляю, что к Украине привык, чувствую себя отлично. Во многом этому способствовала помощь со стороны Тайсона, Алана Патрика, Исмаили, которые в Украине играют продолжительное время.

Мне понравилась Украина. Приняли тепло. Нравится Киев - здесь есть куда сходить, чем заняться, пройтись по магазинам. Не скучно. Единственный недостаток - пробки. Они утомляют, кажется, что они бесконечны.

Трафик очень плотный, много‑много машин. Я иногда из‑за пробок даже опаздывал на тренировки. Теперь стараюсь выезжать с запасом времени", - приводит слова Тете журнал Футбол.

Ранее Тете заявил, что переход в Шахтер - лучший в его карьере.

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Теги: Тете, Шахтер, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
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