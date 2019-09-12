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Алиев принес извинения сотрудникам полиции за конфликт

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Скандальный украинский экс-футболист отметил, что вел себя неподобающе.
Александр Алиев
Александр Алиев
footboom.com

Бывший игрок киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев угодил в неприятную историю.

В Сети появилось видео конфликта Алиева с сотрудниками правопорядка, которые остановили его автомобиль. Александр позволял себе нецензурную лексику и угрозы, а видео быстро стало набирать просмотры в интернете.

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“Друзья. Вы наверное уже видели видео, где показан мой конфликт с полицией. Я так и не понял за что меня остановили, но это не оправдывает мое поведение. Я вел себя неподобающе. Приношу свои извинения сотрудникам полиции. Простите меня пожалуйста. Я был не прав“, - написал Алиев на своей страничке в Facebook.

Ранее Александр Алиев заявлял, что в Динамо режим нарушали не только они с Артемом Милевским.

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Теги: Александр Алиев, футбол, вне игры, Украина, скандал
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