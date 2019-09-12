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Украинскому нападающему Артему Кравцу сделали операцию

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Сейчас Кравец находится в больнице под наблюдением врачей.
Артем Кравец
Артем Кравец
Getty Images

Украинский нападающий турецкого Кайсериспора Артем Кравец перенес операцию по удалению спинной грыжи. 

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Кравец получил повреждение во время столкновения с вратарем на тренировке, из-за которого ему пришлось отправиться на операцию. Как сообщает Timeturk, сроки восстановления игрока пока неизвестны. 

Отметим, что из-за травмы Кравец еще не дебютировал в этом сезоне чемпионата Турции. 

Ранее сообщалось, что полузащитник Шахтера повредил кресты и вылетел на полгода.

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Теги: Артем Кравец, Кайсериспор, чемпионат Турции по футболу, футбол, операция
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