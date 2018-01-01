Шахтер представил Коноплянку и Витао

Новички донецкого клуба определились со своими игровыми номерами.

Донецкий Шахтер в последний день летнего трансферного окна объявил о переходе двух игроков - хавбека Евгения Коноплянки из Шальке и центрбека Витао из Палмейраса.

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Сегодня, 12-го сентября, “горняки“ провели официальную презентацию двух новых футболистов. Коноплянка выбрал себе 15-й игровой номер, а Витао будет защищать цвета клуба под 49-м номером.

Отметим, что Коноплянка уже дебютировал за Шахтер - в товарищеском матче против Колоса Евгений отыграл 45 минут.

Ранее сообщалось, сколько Евгений Коноплянка будет получать в Шахтере.