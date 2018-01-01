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Коноплянка: Адаптации в Шахтере нет, зашел как к себе домой

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Украинский вингер рассказал о своих первых днях в новой команде.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер в последний день трансферного окна объявил о подписании вингера сборной Украины Евгения Коноплянки.

Сегодня, 12-го сентября, “горняки“ провели официальную презентацию футболиста, во время которой Евгений рассказал, что легко влился в коллектив.

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“Никакой адаптации нет. На самом деле, я зашел как к себе домой. Мораес, Тайсон, Марлос - они меня познакомили со всеми бразильцами. Это очень добрые и открытые люди. На английском кто-то говорит. Понятно, что все на португальском. Я стараюсь свой испанский вспомнить, получается общаться.

Что касается украинцев, то это моя семья - сборная Украины. Не могу кого-то выделить, потому что со всеми в хороших отношениях“, - отметил Коноплянка.

Ранее сообщалось, что разговор с Ахметовым убедил Коноплянку перейти в Шахтер.

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Теги: Евгений Коноплянка, Шахтер, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
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