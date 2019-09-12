Петраков: Мы сами уничтожаем молодых футболистов

Украинский специалист считает, что у игроков должен быть ограниченный доступ к деньгам.

Главный тренер молодежной сборной Украины U-17 Александр Петраков рассказал о влиянии агентов на тренеров, а также объяснил, почему молодые игроки перестают развиваться.

“Имеют ли агенты влияние на тренеров и предлагали ли мне откаты? Никогда! Десять лет назад, когда я только пришел в сборную, мне был один звонок с предложением работать по схеме. Я послал этого человека. Каждый раз, когда я принимаю сборную, первым делом сообщаю ребятам, что если увижу хоть одного агента в холле гостиницы, этот футболист тут же вылетит из сборной.

Гостиница - это база сборной. Это место, где не только агентов не должно быть, но и вообще любого постороннего человека, хоть бы и родителей. Я не запрещаю им иметь агентов. Но пускай встречаются с ними где‑то в городе, не в расположении сборной.

Об этом уже предупреждены футболисты 2003 года, которых я сейчас принял. Поэтому агенты меня недолюбливают и бегают от меня, как от прокаженного.

Почему нет ни одного киевлянина среди чемпионов мира? Практически киевлянином можно считать Кирилла Дрышлюка. Он вырос в Борисполе. А вообще, это проблема не только Киева, а всех больших городов! Я на днях был в Ужгороде на турнире в честь легендарного закарпатского голкипера Андрея Гаваши.

Они открывали академию Миная, и я им сказал, что жду воспитанников Закарпатского края в сборной. Чтобы человек стал приличным футболистом, он прежде всего должен быть физически здоровым. А это - генетика. Закарпатский край всегда славился прекрасной генетикой. Ребята из этих мест отлично справляются с огромными физическими нагрузками.

Они от природы прекрасно готовы функционально. В больших же городах ребята хлипкие, к тому же имеют много соблазнов. В провинции этого нет. Один Валера Бондарь, капитан нашей сборной, из Харькова. Но он вырос на окраине и не прошел через Металлист. Валера начинал в харьковском Арсенале, он воспитанник этого клуба.

Кроме хороших контрактов молодым игрокам ничего не надо? Об этом все вокруг говорят. Ничего нового не скажу. Конечно, я предупредил ребят, но контролировать их жизнь не могу. За границей получают еще большие суммы, но у молодых футболистов ограничен доступ к этим деньгам. Большая часть замораживается на счетах, они физически не могут воспользоваться деньгами.

В Бельгии, например, большой процент зарплаты откладывается в пенсионный фонд, и футболист может воспользоваться этими средствами только после 35 лет.

Сербы рассказывали, что когда Милинковичу‑Савичу увеличили зарплату до 40 тысяч евро в месяц, он мог снять только полторы. А в Украине 20‑летние футболисты из резерва покупают машины по 40- 50 штук баксов! К чему им стремиться? Мы сами их уничтожаем.

К сожалению, я всего лишь тренер сборной и никак не могу на это повлиять. А вот руководители клубов могут, но бездействуют“, - цитирует специалиста Золотой талант Украины.

Напомним, Александр Петраков вместе со сборной Украины U-20 в июне этого года стал победителем чемпионата мира.