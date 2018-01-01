Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Два легионера Динамо хотят покинуть команду - источник

Комментариев: 0
Беньямин Вербич и Миккель Дуэлунд недовольны новым тренерским штабом.
Миккель Дуэлунд
Миккель Дуэлунд
ФК Динамо Киев

Футболисты Динамо Беньямин Вербич и Миккель Дуэлунд выразили желание покинуть команду, сообщает Главред со ссылкой на источник, близкий к столичному клубу.

Сообщается, что легионеры недовольны физическими нагрузками, которые появились в команде с приходом Алексея Михайличенко. Они не понимают, зачем перед матчем давать удвоенные нагрузки. Игроки считают, что на фоне ослабленного иммунитета это может быть травмоопасно. Кроме того, после этого тяжело играть.

Вербич и Дуэлунд уже выразили свое желание разорвать контракты с клубом, но так как за них заплатили немалые деньги, зимой их могут выставить на трансфер.

Ранее сообщалось, что игроки Динамо недовольны примитивным футболом под руководством Алексея Михайличенко.

Поделись:
Теги: футбол, Миккель Дуэлунд, Беньямин Вербич, Динамо
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь