Два легионера Динамо хотят покинуть команду - источник

Беньямин Вербич и Миккель Дуэлунд недовольны новым тренерским штабом.

Футболисты Динамо Беньямин Вербич и Миккель Дуэлунд выразили желание покинуть команду, сообщает Главред со ссылкой на источник, близкий к столичному клубу.

Сообщается, что легионеры недовольны физическими нагрузками, которые появились в команде с приходом Алексея Михайличенко. Они не понимают, зачем перед матчем давать удвоенные нагрузки. Игроки считают, что на фоне ослабленного иммунитета это может быть травмоопасно. Кроме того, после этого тяжело играть.

Вербич и Дуэлунд уже выразили свое желание разорвать контракты с клубом, но так как за них заплатили немалые деньги, зимой их могут выставить на трансфер.

Ранее сообщалось, что игроки Динамо недовольны примитивным футболом под руководством Алексея Михайличенко.