Зинченко: Без болельщиков мы никто

Игрок сборной Украины признался, что Нигерия создала его команде много проблем.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился своими эмоциями от матча с Нигерией (2:2).

“Мой гол - своеобразный толчок, и трибуны нас погнали, за что им большое спасибо. Я еще раз повторюсь: без болельщиков мы никто. И они делали все возможное, чтобы мы бежали вперед.

Счет - по игре. Нигерийцы создали нам немало проблем, и если смотреть правде в глаза, то счет на табло отображает ход игры“, - отметил Зинченко.

Напомним, Украина за две минуты вырвала ничью против Нигерии.