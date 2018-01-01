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Зинченко: Без болельщиков мы никто

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Игрок сборной Украины признался, что Нигерия создала его команде много проблем.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
УАФ

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился своими эмоциями от матча с Нигерией (2:2).

“Мой гол - своеобразный толчок, и трибуны нас погнали, за что им большое спасибо. Я еще раз повторюсь: без болельщиков мы никто. И они делали все возможное, чтобы мы бежали вперед.

Счет - по игре. Нигерийцы создали нам немало проблем, и если смотреть правде в глаза, то счет на табло отображает ход игры“, - отметил Зинченко.

Напомним, Украина за две минуты вырвала ничью против Нигерии. 

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Теги: футбол, сборная Украины по футболу, Александр Зинченко
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Источник: Футбол 1

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