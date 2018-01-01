Яремчук: Степаненко не хватало в матче с Нигерией, он - лидер команды

Форвард отметил, что Андрей Шевченко нашел в перерыве нужные слова для cвоих подопечных.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал товарищеский матч против Нигерии (2:2).

“Мой гол? Я еще не видел повтор. Кто-то говорит, что была рука, кто-то - что не было. Но счет стал 2:2, все счастливы.

Нельзя было оставлять соперников один на один, давать им шанс на это. Я со многими нигерийцами играл в Бельгии, знаю их сильные стороны. Я раньше говорил, что с ними будет очень сложно.

В психологическом плане было очень сложно. Мы плохо провели первый тайм. Но в перерыве тренер нашел необходимые слова, и вторая половина встречи оставила приятные впечатления.

Мы понимаем, что Степаненко - лидер команды. Без него правда очень сложно. Он способен закрыть зоны так, что соперники даже не могут получить мяч. Все подборы за ним, он выигрывает борьбу, подчищает. Степаненко - настоящий опорник, человек с характером, настоящий лидер.

Этих его сильных сторон нам и не хватало, чем и воспользовалась Нигерия“, - заявил Яремчук.

Напомним, Украина за две минуты вырвала ничью против Нигерии.