Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Яремчук: Степаненко не хватало в матче с Нигерией, он - лидер команды

Комментариев: 0
Форвард отметил, что Андрей Шевченко нашел в перерыве нужные слова для cвоих подопечных.
Роман Яремчук
Роман Яремчук
УАФ

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал товарищеский матч против Нигерии (2:2).

“Мой гол? Я еще не видел повтор. Кто-то говорит, что была рука, кто-то - что не было. Но счет стал 2:2, все счастливы.

Нельзя было оставлять соперников один на один, давать им шанс на это. Я со многими нигерийцами играл в Бельгии, знаю их сильные стороны. Я раньше говорил, что с ними будет очень сложно.

В психологическом плане было очень сложно. Мы плохо провели первый тайм. Но в перерыве тренер нашел необходимые слова, и вторая половина встречи оставила приятные впечатления.

Мы понимаем, что Степаненко - лидер команды. Без него правда очень сложно. Он способен закрыть зоны так, что соперники даже не могут получить мяч. Все подборы за ним, он выигрывает борьбу, подчищает. Степаненко - настоящий опорник, человек с характером, настоящий лидер.

Этих его сильных сторон нам и не хватало, чем и воспользовалась Нигерия“, - заявил Яремчук.

Напомним, Украина за две минуты вырвала ничью против Нигерии.

Поделись:
Теги: футбол, Роман Яремчук, сборная Украины по футболу
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь