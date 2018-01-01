Караваев: В эпизоде с пенальти я остановился, он просто врезался в меня

Александр Караваев прокомментировал матч против Нигерии.

Защитник сборной Украины Александр Караваев прокомментировал матч с Нигерией, который завершился вничью.

Караваев считает, что в первом тайме поединка сборная Украины совершила много ошибок.

"У сборной Нигерии был быстрый переход из обороны в атаку, они очень хорошо закрывали все. Видно, что они техничные и быстрые парни. Бегут очень хорошо, нельзя ошибаться в простых ситуациях, потому что подгоняют сразу. Мощные и атлетичные – то, что мы и ожидали. Думаю, неудачное начало игры – это больше ошибки сборной Украины. Мы допустили их очень много, особенно в центре поля. Обрезаемся и у нас зоны открыты, потому что мы играем в открытый футбол и должны доводить мяч до каждого игрока. Поэтому, когда у нас ошибки происходят, нас быстро прогоняют. Тем более, сборная Нигерии очень быстрая, они это доказали", - сказал Караваев.

Игрок также прокомментировал эпизод с его участием, после которого в ворота "желто-синих" назначили пенальти.

"В эпизоде с пенальти я остановился, ногу не выставлял, ничего. Он просто врезался в меня. Судья в пользу атаки дал пенальти, это его решение. В следующий раз буду осторожнее играть, буду делать работу над ошибками. Настроение после матча хорошее, потому что показали характер, создали много моментов во втором тайме и могли выигрывать матч. Не опустили руки, показали свою игру и добились ничьей", - сказал футболист в программе "Головна команда".